Coronavrees maakt belegger kopschuw

De AEX stond om elf uur 0,8% lager op 588,6 punten. Maandag verloor de beursgraadmeter al 3,9%, het grootste verlies sinds juni 2016. De AMX daalde 1% naar 910,9 punten.

De overige Europese beurzen verloren in fragiele handel ook terrein. De Duitse DAX, de Franse CAC 40 en de Britse FTSE 100 leverden 0,3% tot 0,4% in.

In Azië was het beeld vanochtend verdeeld. De Nikkei-index sloot 3,3% lager, maar had nog wat tegoed omdat de Japanse beurs maandag gesloten bleef.

De indexfutures wezen op een 0,3% tot 0,6% hoger begin voor de Amerikaanse beurzen, na de verliezen van 3,4% tot 3,7% op maandag. Mastercard gaf een omzetwaarschuwing af.

Nadat in de afgelopen paar dagen verontrustende berichten over de verdere verspreiding van het coronavirus naar buiten kwamen, en dan vooral in Italië, bleef het vanochtend op dit vlak vrij rustig. Het aantal doden in het Zuid-Europese land is tot zeven opgelopen en het aantal besmettingen tot meer dan 200. In China liep het aantal nieuwe sterfgevallen sterk terug.

„Er is op financiële markten een duidelijke vlucht naar kwaliteit zichtbaar”, zegt analist Arne Petimezas van AFS Group op het Amsterdamse Damrak. „De markt kijkt naar het coronavirus, maar is tegelijkertijd ook agressief gericht op maatregelen van de Federal Reserve; momenteel prijst de markt 2 tot 3 renteverlagingen voor komende 21 maanden, waarbij de kans groter is op 3 verlagingen. Voor de ECB is dat 1 renteverlaging – maar ikzelf verwacht niet dat dit gebeurt.”

Begin dit jaar nog was voor de Federal Reserve hooguit een enkele renteverlaging ingeprijsd. Petimezas: „Dat zegt veel: bij nog altijd een hoge stand voor aandelenkoersen, de yields van bedrijfsobligaties die laag blijven liggen en een vlucht naar veilige staatsobligaties, betekent het dat de markt ervan uitgaat dat er steun van centrale banken komt en een recessie zo wordt vermeden.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen stond Philips met een verlies van 2,4% onderaan. In zijn vandaag uitgebrachte jaarverslag meldt het zorgtechnologiebedrijf dat het coronavirus het resultaat in het eerste kwartaal zal drukken.

De financiële instellingen hadden het ook zwaar, in reactie op de aanhoudende neerwaartse druk op de obligatierentes.

ASR en ING zakten 1,5% respectievelijk 1,2%. ABN Amro gleed 1,3% weg en bereikte daardoor een nieuw dieptepunt.

Galapagos ging met een plus van 1,2% aan kop, na bij opening overigens bijna 4% hoger te hebben gestaan. Maandag zakte het biotechnologiebedrijf door winstnemingen nog 8,8%, volgend op de enorme koersspurt in de afgelopen maanden.

Betalingsverwerker Adyen volgde met een winst van 1,2%.

Speciaalchemiebedrijf DSM klom 0,7%. Deutsche Bank kwam vanochtend met een positief rapport over de recente aankoop van een leverancier van voedingsvezels die ook in borstvoeding voorkomen.

Bij de middelgrote fondsen stond OCI met een winst van 5,5% bovenaan. De kunstmestproducent publiceerde vanochtend meevallende kwartaalcijfers en liet zich positief uit over het huidige jaar.

Air France KLM vloog 2,5% omlaag.

Flow Traders, de enige winnaar maandag, verloor 2,2%. De handelaar in beleggingsproducten moet het van grote bewegingen op de beurs hebben.

De toeleverancier aan de chipsector Besi zakte 0,6%, ondanks een koersdoelverhoging naar €45 door ING bij een herhaald koopadvies.

Smallcap B&S Group leverde 2% in. Maandag hield de distributeur het verlies in reactie op zijn kwartaalpublicatie nog beperkt.

