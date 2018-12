Achmea schrijft zwarte cijfers

De verzekeraar wist de kosten structureel met 117 miljoen omlaag te krijgen en schroefde daarnaast zijn inkomsten uit premies voor zorg- en schadeverzekeringen op. De divisie voor zorgverzekeringen Basiszorg was evengoed nog verlieslatend.

Volgens topman Willem van Duin zijn afgelopen jaar belangrijke verbeteringen gerealiseerd in zowel dienstverlening als in de bedrijfsvoering. Volgens hem ligt Achmea voor op de geplande kostenreductie. Verder hield hij vast aan de eerdere doelen. Daarbij wil Achmea in 2020 een operationeel resultaat van 450 miljoen realiseren.