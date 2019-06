Column: wordt dit de omkeer voor de dollar?

Is de dollar dan toch niet onkwetsbaar? De Amerikaanse munt zette in het voorjaar van 2018 een opmars in, waarna in ruim een jaar ruim 10% terreinwinst werd gepakt ten opzichte van de euro. Achter die stijging gaan allerlei zaken schuil.

De dollar is bijvoorbeeld een populaire schuilhaven in deze woelige economische tijden, met brexit en het handelsconflict. De oplopende Amerikaanse rente speelde ook een grote rol bij de dollaropmars. Daar lijkt nu echter verandering in te komen.

Powell onder druk

De officiële Amerikaanse rente van 2,5% steekt gunstig af tegen de vergoeding van 0% die de Europese Centrale Bank hanteert. Er is echter een heel grote kans dat dit verschil straks kleiner wordt.

Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve (Fed) staat onder toenemende druk om de rente te verlagen. Hierom zinspeelde president Trump er begin dit jaar even op dat hij Powell opzij ging schuiven.

Powell krijgt ook steeds meer economische argumenten om de Amerikaanse rente wat terug te schroeven. Het officiële groeicijfer voor het eerste kwartaal werd onlangs bijgesteld van 3,2% naar 3,1%.

Bovendien hebben verschillende instellingen zoals het IMF hun groeivoorspelling voor 2019 de laatste tijd verlaagd.

Grote kans op renteverlaging

Powell kreeg afgelopen dinsdag tijdens een persconferentie een uitgelezen kans om de markt voor te bereiden op een rentezet. Die kans liet hij echter lopen.

Aan de ene kant benadrukte hij dat de Fed bereid is om in actie te komen om de economie op gang te houden. Maar Powell zei ook dat hij pas een impuls wil geven wanneer dat echt nodig is.

Dat laatste is een aanwijzing dat het zo’n vaart niet loopt met een Amerikaanse renteverlaging. Handelaren kiezen echter al duidelijk positie. Op de CME-futuremarkt prijzen ze een kans in van 25% dat Powell de rente bij de bijeenkomst op 19 juni verlaagd.

Die kans is in juli al bijna 75% volgens de futuremarkt en in september zelfs ruim 93%.

Dollar is kwetsbaar

Een dalende rente maakt het minder aantrekkelijk om geld in dollars aan te houden. Bovendien krijgt de Amerikaanse munt ook steeds meer last van de handelsoorlog.

In reactie op de hoge invoertarieven voor Chinese goederen die Trump in mei invoerde, dreigt China namelijk de enorme positie in Amerikaanse staatsobligaties af te bouwen.

Als het land de dollars die het daarvoor krijgt omwisselt in andere valuta’s, krijgt de Amerikaanse munt een gevoelige tik. Al met al oogt de dollar een stuk kwetsbaarder dan enkele maanden geleden.

Dat is goed nieuws voor wie overweegt om in de Verenigde Staten op vakantie te gaan en voor ondernemers die artikelen invoeren uit dollarlanden.

Joost Derks (joost.derks@nbwm.nl) is valuta-expert en algemeen directeur bij de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij. Hij heeft ruim twintig jaar ervaring in de valutawereld. Deze column geeft zijn persoonlijke mening weer en is niet bedoeld als professioneel (beleggings)advies.