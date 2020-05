Column: noodfonds lost problemen van euro niet op

Merkel en Macron willen de euro redden met een noodpakket van 500 miljard. Ⓒ AFP

In American football bestaat een play die Hail Mary heet: het is een wanhoopspoging aan het einde van de wedstrijd als de aanvallende formatie alleen nog kan scoren door de bal ver naar voren te gooien en hopen dat een eigen speler die vangt. De naam impliceert dat er een wonder voor nodig is om op die manier te scoren. Dat kan gebeuren, maar meestal gebeurt het niet.