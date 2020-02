'Opnieuw verkoopdruk op Damrak door virusvrees'

De wereldwijde beurzen kelderden de afgelopen dagen nadat het coronavirus in Italië voet aan de grond had gekregen en stevenen af op de slechtste week sinds de financiële crisis in 2008. De Europese Centrale Bank (ECB) ziet echter nog geen reden om maatregelen te nemen naar aanleiding van de virusuitbraak. De ECB houdt de situatie wel "nauwlettend in de gaten", maar de uitbraak heeft volgens voorzitter Christine Lagarde nog geen blijvende invloed op de inflatie.

Het aantal besmettingen wereldwijd staat op ruim 82.000 en het dodental op 2810. In China zijn inmiddels 78.824 mensen besmet met het coronavirus. Het dodental bedraagt 2788 mensen. Het aantal nieuwe besmettingen ligt volgens de Chinese gezondheidsautoriteit op het laagste niveau in ruim een maand tijd. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de bestrijding van het coronavirus een cruciaal moment bereikt. De organisatie wil dat landen de inzet om verdere verspreiding tegen te gaan verdubbelen.

ICT Group

In Amsterdam opende automatiseerder ICT Group de boeken. De onderneming boekte meer omzet maar zag de winstmarges lager uitvallen. Dat kwam vooral door een mindere productiviteit in de tweede helft van het jaar.

De Nikkei in Tokio ging vrijdag 3,7 procent lager het weekeinde in. De Japanse hoofdindex raakte deze week bijna 10 procent kwijt. De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 3,4 procent in de min. De Kospi in Seoul zakte ook ruim 3 procent. In Zuid-Korea is het aantal gevallen van het nieuwe coronavirus boven de 2000 uitgekomen.

Hard onderuit

De Europese beurzen gingen donderdag hard onderuit. De AEX-index raakte 3,8 procent kwijt op 559,98 punten. De hoofdindex heeft deze week al meer dan 9 procent verloren. De MidKap leverde 4,9 procent in tot 871,10 punten. Londen, Parijs en Frankfurt zakten tot 3,5 procent. De beurs in Milaan verloor 2,7 procent. Ook Wall Street dook omlaag. De Dow-Jonesindex sloot 4,4 procent lager op 25.766,64 punten. De brede S&P 500 verloor ook 4,4 procent en techbeurs Nasdaq kelderde 4,6 procent.

De euro was 1,1000 dollar waard tegen 1,0975 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 3,3 procent tot 45,55 dollar. Brentolie kostte 3 procent minder op 50,60 dollar per vat.