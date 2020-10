Kamer: extra steun voor getroffen ondernemers

De ’gedeeltelijke lockdown’ die woensdagavond ingaat, zorgt voor nieuwe economische schade in onder meer de horeca. VVD-fractieleider Dijkhoff maakt zich zorgen om ondernemers. „In het voorjaar hadden veel ondernemers ook nog reserve, maar die is er nu echt wel aan”, zegt hij over de gedupeerde bedrijven. De VVD’er wil dat het kabinet buiten de bestaande steunpakketten om gaat kijken ’wat er nog meer nodig is’. Dijkhoff denkt bijvoorbeeld aan een verhoging van de tegemoetkoming voor de vaste lasten in het huidige steunpakket.

Steunpakket

In de Tweede Kamer leeft breed het gevoel dat het derde steunpakket, dat pas sinds 1 oktober in is gegaan, misschien toch alweer uitgebreid moet worden. „Liggen er nieuwe steunpakketten in het verschiet voor de hardst getroffenen?” vraagt D66-fractievoorzitter Jetten het kabinet. Het CDA is iets voorzichtige, fractieleider Heerma vraagt aan het kabinet om een ’vinger aan de pols te houden’ of de steun voor getroffen sectoren nog wel genoeg is.

De Tweede Kamer stemde twee weken geleden in met het derde financiële steunpakket met onder meer loonsteun en een tegemoetkoming voor de vaste lasten. Dat pakket loopt van deze maand tot volgend jaar zomer, en wordt in stappen afgebouwd. De loonsteun is vanaf oktober al afgebouwd.

Links

Als het aan PvdA en SP ligt, wordt die afbouw meteen weer ongedaan gemaakt. De linkse partijen vragen aan het kabinet een nieuw steunpakket voor horeca, sport en cultuur. Deze sectoren worden hard geraakt door de dinsdag aangekondigde maatregelen. Volgens PvdA-leider Asscher is dat nodig vanwege het falende coronabeleid van het kabinet: „Het is mislukt en dat heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid en banen van honderdduizenden Nederlanders.”

PVV-leider Wilders neemt het op voor de horeca en vraagt het kabinet daarom of het kabinet alsnog bereid is om met ’forse financiële steun voor de sector te komen’.