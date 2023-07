Eigenaar zonnepanelen vaker in de clinch: aantal rechtszaken door het dak

Amsterdam - Woningeigenaren en bezitters van zonnepanelen belanden vaker in een juridische strijd met leveranciers of installateurs. Het aantal juridische conflicten over zonnepanelen is afgelopen half jaar met 91% explosief gestegen ten opzichte van de eerste helft van 2022, zo blijkt uit de halfjaarlijkse Juridische Barometer van Achmea Rechtsbijstand. Veel gehoorde klachten zijn de lange levertijden, ondeugdelijke installaties of onvrede over het rendement van zonnepanelen.

Bij de installatie van zonnepanelen gaat het nogal eens mis en dat leidt tot juridisch getouwtrek. Ⓒ Getty Images