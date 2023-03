Afgeprijsde sportkleding zet winst Nike onder druk

Nike verkocht in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar voor 12,4 miljard dollar (11,5 miljard euro) aan sportschoenen en -kleding. Dat is 14 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst daalde juist met 11 procent tot 1,2 miljard dollar.

Topman John Donahoe ziet in de gestegen omzet vooral een bewijs dat producten van het sportmerk nog altijd aantrekkelijk zijn. Daarnaast heeft Nike volgens hem een voordeel met zijn eigen webshops, die ook hard groeien. De opbrengsten stegen in alle markten behalve China, waar Nike nog last heeft van de naweeën van strenge coronalockdowns.

Nike wil zijn voorraden flink verlagen, omdat die in principe alleen maar geld kosten. De voorraden hoopten zich de afgelopen tijd op, waardoor het bedrijf in de drie maanden tot en met februari met 16 procent meer onverkochte sportartikelen zat dan een jaar eerder. Dat is wel een flinke verbetering ten opzichte van de voorgaande drie maanden, toen Nike met 43 procent meer voorraden zat dan een jaar eerder.