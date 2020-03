’Zzp’ers zijn blij met verplichte verzekering’

CNV-voorzitter Piet Fortuin: ,,Veel zzp’ers zijn blij dat er eindelijk een verplichte verzekering komt.” Ⓒ FOTO THIJS ROOIMANS

AMSTERDAM - Een ruime meerderheid (63%) van de zzp’ers in ons land is voorstander van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Bijna 60% vindt dat de overheid dat moet regelen, zo blijkt uit onderzoek van Maurice de Hond onder 600 zzp’ers in opdracht van vakbond CNV.