Beursblog: dalende energieprijzen stuwen beurzen; waarde euro stijgt sterk

Door redactie DFT

Dalende energieprijzen hebben de Europese beurzen maandag een flinke boost gegeven. De AEX eindigde 1,6% in de plus met ING en Just Eat Takeaway als absolute smaakmakers. Ook op Wall Street kleurden de Dow Jones (+0,6%) en Nasdaq (+1,0%) groen. Behalve de chipbedrijven moesten verliezen incasseren in verband met mogelijke aangescherpte regelgeving in de handel met China. De waarde van de euro liet de hoogste stijging in vijf maanden zien.