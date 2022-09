Beursblog: goede weekstart Wall Street; grootste stijging euro in vijf maanden

Op Wall Street zijn belegger goed aan de week begonnen. zowel de Dow Jones als de Nasdaq openden in de plus nadat zij de week ook al positief hebben afgesloten. De euro zit ook in de lift en laat de grootste stijging in vijf maanden zien. Just Eat Takeaway en Bankconcern ING zijn de uitblinkers in de zonnig gestemde AEX, die de belangrijke grens van 700 punten in zicht heeft.