Column: Lagere bodems AEX in verschiet

Visie technische analyse:

Na de vorming van de hogere jaartop bij 572,80 op 23 januari werd een vrije val beweging gestart. Deze zorgde voor een daling van precies 10% in enkele weken tijd. Tijdens deze beweging werd de sinds februari 2016 stijgende middellangetermijnbodemlijn neerwaarts gebroken. Dit betekende het einde van de krachtige en 2 jaar durende opgaande middellangetermijntrend waarmee de trendomkeer een feit was. Deze bewegingen spelen zich echter af binnen de grenzen van de sinds 2009 stijgende langetermijntrend. Deze langetermijntrend is nog steeds niet in gevaar.

Wel zijn krachtige tegenreacties noodzakelijk om de buitengrenzen van deze langetermijntrend te bepalen en we moeten terug naar de periode april 2015 tot begin 2016 om de laatste forse neerwaartse tegenreactie te zien in de aandelenmarkten. Destijds viel de AEX ongeveer 25% terug vanaf de zone 505 – 510 tot aan de zeer belangrijke langetermijnbodem bij 378 in februari 2016. Vanaf deze bodem is de AEX in een krachtige opwaartse beweging opgelopen naar de top van dit jaar bij 572,80. Dit zorgde voor een stijging van ruim 50% (bijna 200 punten) in 2 jaar tijd zonder forsere tegenreacties. In 2016 vonden nog meerdere kleine correcties plaats van 5% tot 7%, maar deze bleven zelfs in 2017 grotendeels uit. Alleen in de zomermaanden van 2017 vonden een tweetal kleine correcties plaats van 5% en 6% waarbij ook een dubbele bodem rond de 505 werd gevormd. -

1e lagere toppenzone gevormd bij zone 539,75 – 540,70

Door het uitblijven van correcties werd de euforie onder beleggers steeds groter wat uiteindelijk resulteerde in een klassieke blow-off beweging in de eerste drie weken van januari. Hij steeg toen vanaf de bodem op de 1e handelsdag van dit jaar bij 540,40 naar de 572,80. Dergelijke blow-off bewegingen zagen we ook in veel andere indices en zijn vaak de laatste opwaartse bewegingen in een stijgende middellangetermijntrend. In de AEX zagen we toen ook de contouren ontstaan van een stijgende wig. Bij een dergelijk (potentieel) toppatroon stijgen de bodems sneller dan de toppen. Een dag na de vorming van de jaartop werd deze blow-off beweging neerwaarts gebroken waarna ook al snel de genoemde stijgende bodemlijn werd gebroken in het middellangetermijnbeeld bij 553 met een neerwaartse gap. Dit betekende de start van de 1e forsere correcties sinds begin 2016.

Tesamen met de zeer hoge euforie en de divergentie met de intermarktindicatoren (zoals de 10-jaars rente en de eurodollar) waren de risico’s op een forsere correctie ook groot geworden in de aandelenmarkten. De vrije val beweging zorgde voor de vorming van een bodem tot op heden bij 516. Hiermee werd de bovenkant van mijn 1e doelzone (505 – 510) bijna bereikt en was de kans op een opwaartse tegenreactie groot. Er werden tot op heden een tweetal krachtige tegenreacties gestart, die beiden ook de contouren van een stijgende wig hadden. Deze zorgden voor een dubbele top bij de zone 539,75 – 540,70. Zolang deze dubbele top niet opwaarts wordt gebroken, is de kans groot dat de 1e lagere top is gevormd. Een opwaartse doorbraak zou meer ruimte vrijmaken, maar mijn neerwaarts gerichte visie in het middellangetermijnbeeld niet veranderen. Het zou in dat scenario overigens wel langer duren voordat de dubbele bodem (tot op heden) bij 516 – 517 weer wordt getest en eventueel gebroken.

Verdere verlaging bodems onder zone 516 – 517 blijft realistisch

De meeste recente opwaartse tegenreactie (de 2e herstelbeweging) werd anderhalve week geleden afgebroken. Er werd toen ook een relatief zeldzaam toppatroon gevormd, een zogenoemde ‘evening star’. Deze blijft geldig als toppatroon zolang de dubbele top bij 539,70 – 540,70 niet wordt gebroken. Hierboven ontstaat meer ruimte naar het dalende 50-daags gemiddelde bij 542,20 tot mogelijk de 1e neerwaartse gap tijdens de vrije val beweging bij 545,10 tot 549,95. In het zeerkortetermijnbeeld zien we momenteel de laatste week (vanaf de 539,75) wel een patroon van lagere toppen. Dit is de bovenkant van de huidige consolidatiefase. De onderkant wordt gevormd door de bodems van de afgelopen week bij 530. Zodra de AEX onder de 530 weet te sluiten, lijkt een volgende neerwaartse beweging te starten richting opnieuw de zone 516 – 517.

In deze zone is een dubbele bodem ontstaan in de afgelopen twee maanden. Ik verwacht dat deze dubbele bodem binnen enkele weken onder druk gezet kan worden waarna mijn 1e doelzone van 505 – 510 getest kan worden. Bovenliggende steun is nu alleen te vinden bij 530, 528 en 519,50. Voor de komende periode verwacht ik verder een voortzetting van de huidige dalende middellangetermijntrend. De eerste doelzone blijft onveranderd liggen bij 505 – 510. Hier ligt de dubbele bodem van de twee kleine correcties van de zomermaanden van vorig jaar, maar ook de zware toppenzone uit 2015. Bij 500 ligt verder nog het 38,2% Fibonacci-retracementniveau van de gehele 2 jaar durende stijgende trend vanaf de 378-bodem van begin 2016. Maar een diepere correctieve tegenreactie richting de 2e doelzone bij 475 – 485 sluit ik ook zeker niet uit in de komende paar maanden.