Wall Street: techfondsen starten met verlies

De Dow Jones-index gaat met honderd punten hoger. De brede S&P 500-koerst af op een klein verlies. Beleggers schuiven naar smallcaps.

Donderdag bekrachtigde de Amerikaanse president Biden het steunpakket van $1900 miljard. Amerikanen kunnen er volgens de Democraat bovendien op vertrouwen dat iedere volwassene in de VS op 1 mei zijn vaccin zal hebben.

Beleggers reageren op een ingreep in China. De Chinese marktautoriteit heeft twaalf bedrijven boetes van omgerekend 64.000 euro opgelegd wegens concurrentievervalsing, waaronder techconcerns Baidu en Tencent.

Banken en verzekaars zouden het goed moeten doen met de stijgende rente. De Amerikaanse 10-jaarobligaties staat 5 basispunten hoger op $1,595.

’Boete Alibaba’

Internetreus Alibaba noteert 2% verlies. Het wacht mogelijk een recordboete van volgens de Wall Street Journal groter zijn dan de $975 miljoen die chipamker Qualcomm in 2015 kreeg wegens overtreding van antimededingingsregels.

Toezichthouders zouden eisen dat topman Jack Ma zich nog meer losmaakt van zijn bedrijf, en zich meer op het spoor van de Chinese Volkspartij te brengen.

Voor Tencent, een social-medianetwerk dat ook de betaaldienst WeChat Pay bezit, zou strenger toezicht dreigen, aldus Bloomberg.

Vanmiddag staan de Amerikaanse producentenprijzen en het consumentenvertrouwen geagendeerd.

Netflix daalt

Google-moederbedrijf Alphabet zou kunnen verrassen, volgens technisch analisten staat het aandeel op uitbreken.

Het aandeel Netflix daalt voorbeurs 2%. De streamingdienst pakt bij wijze van test het delen van accounts aan, althans voor gebruikers die niet in hetzelfde pand wonen. Dat zou om een derde van de Netflix-accounts gaan. Het is niet duidelijk of de test tot hardhandig optreden tegen gedeelde wachtwoorden leidt.

Twitter blijft sterk. Microsoft, Visa en Funko staan ook positief.

Telecombedrijf Verizon pakt zijn schulden aan. Het verkoopt voor $25 miljard aan uitstaande obligaties. Daarmee financiert het de aankoop van een netwerk tegen $45 miljard, geschikt voor nieuwe 5G-techologie.

Boeing herwint terrein, na orders voor zijn 737 Max-vliegtuigen.

Pijplijnproducent Aegion staat 12% hoger. Het is onderwerp van een biedingenstrijd tussen Mountain Capital en Apollo Global, nadat de laatste een bod van tussen $26 en $30 per aandeel heeft neergelegd.

Vail, uitbater van Amerikaanse vakantieparken, staat 10% hoger nadat zijn laatste vooruitzichten bij de kwartaalresultaten analisten op Wall Street verrasten.

Biotechbedrijf Sanofi noteert 5% winst. Het begon een serie tests met zijn tweede anticoronavaccin.

Autotuner Holley meldt naar de beurs te gaan, via een lege beursfondshuls met kapitaal ook wel Spac, in dit geval fuseert het met Empower.