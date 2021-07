Automakers en Sony helpen Japanse beurs aan winst

Beleggers namen verder weinig risico in afwachting van het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag wordt vrijgegeven. Het herstel van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten vormt naast de inflatie een belangrijke factor in het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging 0,3 procent hoger het weekeinde in op 28.783,28 punten. Technologieconcern Sony, dat veel producten verkoopt in het buitenland, klom dik 3 procent nadat de Japanse munt het laagste niveau bereikte sinds maart 2020. Een goedkopere yen maakt de producten van exportbedrijven als Sony goedkoper buiten Japan. Nissan en Mazda stegen 3 en 6 procent, terwijl Toyota en Honda tot 1 procent wonnen. De koerswinsten in de autosector volgden op sterke autoverkopen van Amerikaanse concurrenten. De chipbedrijven Tokyo Electron en Advantest zakten tot 1,9 procent na koersverliezen in de Amerikaanse chipsector.

Fast Retailing, de eigenaar van kledingketen Uniqlo, daalde 0,5 procent. Volgens persbureau AFP zijn Franse aanklagers een onderzoek begonnen naar vier grote modeconcerns die mogelijk gebruikmaken van katoen uit de Chinese regio Xinjiang. Het zou onder andere gaan om Uniqlo en Inditex, het Spaanse moederbedrijf van modeketen Zara. China wordt ervan beschuldigd etnische Oeigoeren dwangarbeid te laten verrichten bij de katoenproductie in Xinjiang.

De Chinese beurzen lieten flinke verliezen zien door speculatie dat de Chinese centrale bank mogelijk zal beginnen met het terugdraaien van de stimuleringsmaatregelen. Ook de toespraak van de Chinese president Xi Jinping zorgde voor terughoudendheid bij buitenlandse beleggers. Tijdens het honderdjarige jubileum van de Communistische Partij waarschuwde Xi dat buitenlandse mogendheden zich niet moeten bemoeien met zijn land. Ook beloofde Xi een "volledige hereniging" met Taiwan, dat door China als een afvallige provincie wordt gezien. De beurs in Shanghai en de Hang Seng-index in Hongkong zakten 1,8 procent.