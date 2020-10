Microsoft zakt op somber Wall Street

Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met stevige verliezen aan de handel begonnen. De kwartaalresultaten van Microsoft en Boeing kregen een matige ontvangst. Daarnaast maken Amerikaanse beleggers zich net als hun Europese collega's zorgen over het oplopende aantal coronabesmettingen en de belemmering die dit kan vormen voor het economische herstel.