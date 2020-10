’Wall Street op weg naar sombere start’

Microsoft heeft opnieuw flink geprofiteerd van het thuiswerken door de coronacrisis. Bedrijven namen daardoor meer onlinediensten af, maar staken ook meer geld in het huren van ruimte in de cloud om hun eigen software te laten draaien. De omzet van Microsoft ging daardoor flink omhoog. Wel zijn de vooruitzichten van het bedrijf aan de voorzichtige kant.

Ook UPS wist de resultaten op te krikken. De pakketbezorger bleef profiteren van het toegenomen onlineshoppen, met dus meer pakketjes die aan huis worden bezorgd.

Boeing gaat waarschijnlijk nog eens duizenden arbeidsplaatsen extra schrappen als gevolg van de zeer moeilijke marktomstandigheden in de luchtvaartsector door de coronacrisis. Boeing zag de omzet en winst in het derde kwartaal weer duidelijk terugvallen. Naast de malaise in de luchtvaart door corona kampt Boeing ook nog steeds met de problemen met de 737 MAX, die al sinds maart vorig jaar aan de grond moet blijven vanwege twee crashes in korte tijd.

General Electric (GE) gaf eveneens een kijkje in de boeken. Het industrieconcern heeft weer minder omzet in de boeken gezet, met ook een forse daling van de orderontvangst vanwege de coronacrisis. Wel werd het nettoverlies scherp teruggedrongen ten opzichte van een jaar eerder.

Andere bedrijven die met cijfers kwamen zijn onder meer creditcardmaatschappij Mastercard en maker van sporthorloges en navigatie-apparatuur Garmin. Verder staat telecomreus AT&T in de belangstelling na geruchten dat Amazon-topman Jeff Bezos, de rijkste man ter wereld, geïnteresseerd zou zijn in een overname van CNN. Die nieuwszender is nu nog onderdeel van AT&T.

De graadmeters New York zijn dinsdag wisselend geëindigd. De Dow-Jonesindex sloot 0,8 procent in de min op 27.463,19 punten. De brede S&P 500 daalde 0,3 procent tot 3390,68 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,6 procent tot 11.431,35 punten. Door een grote overname in de chipindustrie hadden techaandelen de wind mee.