’Bellers stranden vaak bij fiscus’

Op het dieptepunt werden nog geen twee op de tien bellers geholpen, blijkt uit een analyse van het Nederlands Dagblad.

De Belastingtelefoon weigert telefoongesprekken als er onvoldoende medewerkers beschikbaar zijn. Bellers krijgen dan een tekst te horen dat de Belastingdienst "gesloten" is. Zo wil de fiscus lange wachttijden voorkomen.

De problemen zijn het grootst op de afdeling Toeslagen. Op tien dagen werd bij deze afdeling minder dan de helft van de bellers te woord gestaan. Op 25 november kreeg slechts 18 procent van de mensen met een vraag een medewerker aan de lijn.

Volgens het ministerie van Financiën is het onvermijdelijk dat op piekmomenten niet iedereen geholpen kan worden. "De Belastingdienst stemt zijn capaciteit af op het jaargemiddelde", zegt een woordvoerder. Over het hele jaar is de norm dat negen op de tien bellers iemand aan de lijn krijgt.