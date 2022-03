Centralisatie KLM ’dendert’ ondanks oorlog in Oekraïne door

Video

Kaag over boze Kamerleden: 'Was allang afgemeld voor debat'

De Tweede Kamer was dinsdag niet te spreken over Sigrid Kaag. De minister van Financiën ontbrak bij een debat over de koopkracht omdat ze in Maastricht was voor een speech over Europa. In Op1 reageerde Kaag dinsdagavond op de boosheid.