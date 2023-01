Premium Het beste van De Telegraaf

Wc of klok tegen ziekte: de nieuwe technologie staat voor niets als je genoeg geld hebt

Door Chris Broesder Kopieer naar clipboard

Nu al de lieveling van heel veel CES-bezoekers: robothondje WowWee, die zich helemaal aanpast aan de eigenaar. Op die manier is elk exemplaar uniek, belooft de fabrikant. Met een app kun je zelfs verschillende gebruikersprofielen aanmaken. Ⓒ ANP / AFP

Las Vegas - Het zijn de krenten uit de pap op ’s werelds grootste technologiebeurs CES: die gekke gadgets en écht originele vindingen, tussen alle producten die we in een of andere vorm al kennen. Een vogelhuisje dat vogels herkent, een horloge dat je de tijd niet vertelt en een tijdelijke tatoeage die je in een seconde kunt zetten. Gekkigheid genoeg in Las Vegas.