AEX verder onder druk met terugval tot onder 770 punten

De AEX-index noteert rond 16.30 uur 0,9% lager op 768,2 punten. De AMX daalt 0,7% naar 1086,4 punten. De koersenborden in Londen (-1,2%), Parijs (-1%) en Frankfurt (-0,6%) kleuren eveneens rood.

De stemming werd gedrukt door de Chinese winkelverkopen en industriële productie, die in juli minder sterk toenamen dan werd verwacht. Het economisch herstel van China lijkt daarmee af te zwakken, mede door de Delta-variant van het coronavirus en overstromingen. jaar.

Ondanks de zwakke start van de nieuwe week ziet vermogensbeheerder Richard Abma (OHV) het nog zonnig in. „Het klimaat voor aandelen blijft goed. De meeste bedrijfscijfers waren de afgelopen weken positief. Ook blijven centrale banken stimuleren en zijn de rentes laag.”

De verovering van Afghanistan door de Taliban leidt maandag nauwelijks tot beroering op de beurzen. „Wel kan dit op termijn een risico zijn voor onrust in de wereld”, waarschuwt Abma.

Het cijferseizoen waarin veel bedrijven met resultaten komen, is inmiddels trouwens bijna voorbij. Later in de week komen wel nog de Nederlandse bouwers BAM en Heijmans en betalingsbedrijf Adyen met resultaten.

Beleggers zijn ook gespitst op de notulen van de Federal Reserve, het stelsel van centrale banken in de VS, die woensdag verschijnen. „Het is voor de Fed nog te vroeg om al agressief op de rem te gaan trappen. Wellicht gaan ze dat in de notulen weer bevestigen”, legt vermogensstrateeg Abma uit.

IMCD aan kop

In de AEX duikt Prosus 4,7% omlaag. De techinvesteerder heeft last van de 4% koersdaling die zijn deelneming Tencent incasseerde op de beurs in China. Prosus meldde ook dat zijn kapitaalherstructurering is afgerond, waardoor het aantal vrij verhandelbare aandelen is gestegen van 27% naar circa 60%.

Royal Dutch Shell (-2,5%) staat ook onder druk door een flinke afkoeling van de olieprijs. De energiegigant kreeg trouwens een koopadvies van analisten van AlphaValue/Baader. Staalfabrikant ArcelorMittal verliest 2,3%.

Chemicaliëndistributeur IMCD is nog steeds de koploper met een plus van 0,7%. Heineken koerst 0,5% hoger.

In de AMX is pakjesbezorger PostNL (+1,6%) de grootste stijger. TKH staat echter in de achterhoede met een min van 2,6%. Het technologieconcern komt dinsdag met de halfjaarcijfers.

Luchtvaartconcern Air France KLM zakt 2,1%. Duitsland gaat zijn belang in KLM’s concurrent Lufthansa terugbrengen. De komende weken wordt 5% van de aandelen in de markt gezet. Berlijn kreeg een vijfde van Lufthansa in handen als onderdeel van het miljardensteunpakket om het concern door de coronacrisis te loodsen.

Bij de smallcapfondsen laat ontwikkelaar en uitbater van logistiek vastgoed CTP (Onv.) weten het in aanbouw zijnde bedrijvenpark Amsterdam Logistic Cityhub te kopen. Het bedrijf van miljardair Remon Vos betaalt daarvoor €307 miljoen, wat volgens de onderneming de grootste som is die ooit in Nederland is betaald voor één stuk logistiek vastgoed. CTP is sinds maart genoteerd aan de beurs in Amsterdam.

Bekijk ook: Beursnieuwkomer CTP doet overname in haven Amsterdam

Wellicht is er binnenkort nog een nieuwkomer op Beursplein 5. Zakenkrant Handelsblatt meldt namelijk dat het Duitse mediaconcern Bertelsmann zijn Luxemburgse dochteronderneming Majorel dit najaar naar de beurs in Amsterdam wil brengen. Bertelsmann zou op een bedrijfswaarde tot €3 miljard voor de callcenteruitbater willen mikken.

Gratis iedere ochtend meer relevant financieel nieuws in je mailbox? Meld je hier aan.