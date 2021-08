’Chinese macrocijfers zetten AEX lager’

Het cijferseizoen waarin veel bedrijven met resultaten komen, is inmiddels bijna voorbij. Later in de week komen wel nog de bouwers BAM en Heijmans en betalingsbedrijf Adyen met cijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst op basis van de openingsindicatoren af op een lager begin van de week. De belangrijkste aandelenmarkten in Azië gingen maandag overwegend omlaag. De Nikkei in Tokio sloot 1,6% in de min.

De Chinese winkelverkopen en industriële productie namen in juli minder sterk toe dan verwacht. Het economisch herstel van China lijkt daarmee af te zwakken. Dat heeft onder meer te maken met uitbraken van de Delta-variant van het coronavirus, waardoor bijvoorbeeld havens moesten sluiten en nieuwe lockdowns werden opgelegd. Ook had China te kampen met overstromingen, wat de economische activiteit onder druk zette.

Verschillende grote luchtvaartmaatschappijen mijden voor de zekerheid het luchtruim van Afghanistan nu de Taliban de macht in het land in handen hebben. Grote luchtvaartconcerns als United Airlines, British Airways en Virgin Atlantic geven aan om het gebied heen te vliegen. Ook KLM maakte eerder al bekend voorlopig niet meer over Afghanistan te vliegen.

Op het Damrak zal het aandeel Shell mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van AlphaValue/Baader schroefden hun aanbeveling voor het olie- en gasconcern op naar kopen.

Ontwikkelaar en uitbater van logistiek vastgoed CTP liet weten het in aanbouw zijnde bedrijvenpark Amsterdam Logistic Cityhub te kopen. Het bedrijf van miljardair Remon Vos betaalt daarvoor €307 miljoen, wat volgens de onderneming de grootste som is die ooit in Nederland is betaald voor één stuk logistiek vastgoed. CTP is sinds maart genoteerd aan de beurs in Amsterdam.

Handelsblatt meldde dat het Duitse mediaconcern Bertelsmann zijn Luxemburgse dochteronderneming Majorel dit najaar naar de beurs in Amsterdam wil brengen. Volgens de Duitse zakenkrant mikt Bertelsmann daarbij op een bedrijfswaarde tot €3 miljard voor de callcenteruitbater.

Gratis iedere ochtend meer relevant financieel nieuws in je mailbox? Meld je hier aan.