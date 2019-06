Slecht advies risicohypotheek: bank moet betalen

Dat heeft het Kifid, klachteninstituut voor de financiële sector, bepaald. De man had dit jaar, na dertig jaar looptijd van de hypotheek, een gegarandeerde uitkering van €47.472 moeten krijgen. In 1998 werd hem echter geadviseerd de spaarhypotheek om te zetten in een Spaarhypotheek Plus, wat een beleggingshypotheek blijkt te zijn. Dat zou volgens de adviseur een hoger rendement opleveren. De man besluit het hele vermogen te beleggen.

Onduidelijk in het gesprek en de voorwaarden was hiervoor voor hem dat dit een beleggingshypotheek was met veel meer risico. Later wordt dit hem wel duidelijk, maar in 2006 krijgt hij nog van de bank te horen dat hij aan het einde van de hypotheek, in 2019 dus, €47.472 krijgt.

Garanties

In 2019 kreeg de man dan eindelijk zijn uitkering: ruim €25.000. Hij laat het er niet bij zitten en stapt naar het Kifid voor de overige €22.000. Het klachteninstituut vindt ook dat de bank de advieszorgplicht heeft geschonden. In 1998 is de man niety duidelijk verteld dat hij geen gegarandeerd eindkapitaal meer krijgt. Als de man ervoor kiest het hele vermogen te beleggen, wordt hem niet op de risico’s gewezen.

Pas in latere polisaanhangels stond dat het eindkapitaal niet gegarandeerd was, maar daar heeft de bank niets aan. In 2006 is namelijk heel stellig gecommuniceerd dat de man gegarandeerd €47.472 zou krijgen in 2019. SNS moet de man alsnog €22.000 betalen.