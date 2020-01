’Zorg houdt personeel niet vast’

De zorg blijft een ’vergiet’, concludeert de onafhankelijke adviescommissie ’Werken in de zorg’ onder leiding van voormalig CNV-voorzitter Doekle Terpstra. Met het beeld van een vergiet wil de commissie zeggen dat aan de ene kant weliswaar flink meer nieuw personeel in de zorg is gaan werken, liefst 152.000 mensen. Maar die instroom wordt grotendeels tenietgedaan doordat gemotiveerd personeel teleurgesteld vertrekt: bijna de helft van hen al binnen twee jaar.

Afhaken

Vooral jonge zorgmedewerkers haken af vanwege te weinig mogelijkheden om zich te ontwikkelen, benadrukt de commissie. Beloning en werkdruk zijn minder een probleem voor ze. Vorig jaar verlieten 111.000 mensen de zorg. Dat zijn er slechts 1000 minder dan een jaar eerder.

Het belangrijkste advies is dat er ingrijpender maatregelen nodig zijn dan nu. Werkgevers doen volgens de commissie te weinig om personeel vast te houden.

’Ik zorg’

Het kabinet heeft eind 2018 de campagne ’Ik zorg’ gelanceerd. Die moet helpen om het verwachte tekort van 125.000 werknemers in de zorgsector terug te brengen richting nul in 2022. In Nederland werken ruim 1,2 miljoen mensen in de zorg.

Bekijk ook: Massale overstap blijft uit bij zorgverzekeraars