Mijnbouwer BHP wil zeker nog 93 jaar kolen winnen in Australië

De stap van BHP, dat de mijn samen met het Japanse Mitsubishi bezit, kan op verontwaardiging rekenen van milieugroeperingen die het plan waanzin vinden.

„BHP’s stap om de levensduur van de Peak Downs-kolenmijn met 93 jaar te verlengen tot 2116 is waanzin”, stelde het Australasian Centre for Corporate Responsibility. „Welk deel van CO2-neutraal in 2050 snappen ze niet?”

Australië heeft lang weinig gedaan aan klimaatplannen, maar de nieuwe regering heeft het doel gesteld dat het land in 2050 netto CO2-neutraal is. De grootste klanten van de fossiele brandstoffen die het land produceert, waaronder Japan en Zuid-Korea, hebben vergelijkbare doelen.

Ook kolen

Toch blijven Queensland en de federale overheid van Australië de uitbreiding van de mijnbouw steunen, inclusief kolen. De Australische economie verdient veel geld aan kolen.

Bij de Australische regering wachten nog dertig kolenprojecten op goedkeuring, afgezien van de verlenging van Peak Downs. Kolen uit die mijnen zouden volgens actiegroepen de uitstoot van 17 miljard ton koolstofdioxide veroorzaken en dat is meer dan de helft van de volledige mondiale uitstoot in 2021.

De kolen uit de Peak Downs-mijn worden gebruikt voor het maken van staal. Hoewel er op kleinere schaal is aangetoond dat dit ook met waterstof kan, heeft BHP zich gericht op het afvangen van CO2. Het bedrijf denkt dat deze soort kolen nog tientallen jaren gebruikt zal worden in de staalindustrie.