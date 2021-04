’Zure smaak beursexperts bij Just Eat Takeaway in april’

Afgelopen maand kreeg de AEX nog vleugels met per saldo een plus van maar liefst 7,2%. De voorspoedige vaccinatiecampagne vooral in de VS en het enthousiasme bij de Amerikaanse- en Europa inkoopmanagers in de industrie droegen bij aan de zonnige stemming.

Just Eat Takeaway dat eind vorige maand al een terugtrekkende beweging maakte als gevolg van de slechte beursintroductie van branchegenoot Deliveroo, staat bij de beursexperts in april stijf bovenaan in de flopperslijst. Het zicht op het verdere opengaan van de horeca door een versoepeling van de lockdowns lijkt ook een rol te spelen.

Adyen minder gewild

Ook Adyen, de grote winnaar van afgelopen jaar, behoort in de pas begonnen maand tot de minst favoriete aandelen bij de professionals. Opvallend is dat chipmachinefabrikant ASML, de grote gangmaker dit jaar, bij de experts in april minder in trek is.

Aan de andere kant zijn de verwachtingen bij de respondenten hooggespannen voor de beursprestaties van verzekeraar Aegon in april. Ook supermarktconconcern Ahold Delahaize staat hoog in de favorietenlijstje.

Verder zien experts brood in RD Shell. Het olie- en gasbedrijf heeft dit jaar de wind al stevig in de rug gekregen aangevuurd door de forse opmars van de olieprijzen.