Saudi-Arabië verdrievoudigt btw en schaft toelage af

"De toelage voor levensonderhoud zal worden opgeschort met ingang van 1 juni en de btw wordt vanaf 1 juli verhoogd van 5 naar 15 procent", zei minister Mohammed al-Jadaan van Financiën maandag volgens het officiële staatspersbureau.

Kredietbeoordelaar Moody's toonde zich begin deze maand somber over de vooruitzichten voor Saudi-Arabië. Het ratingbureau vreesde dat de gekelderde olieprijzen voor een aanzienlijk hoger overheidstekort zullen zorgen. Moody's verlaagde daarom de outlook van Saudi-Arabië van stabiel naar negatief. Dat betekent dat de kans op een afwaardering van de kredietwaardigheid van het Midden-Oosterse land groot is. Voorlopig blijft het ratingbureau bij zijn A1-oordeel voor Saudi-Arabië, het op vier na hoogste niveau. Moody's houdt daarbij rekening met een overheidstekort dat dit jaar oploopt tot 12 procent van het bruto binnenlands product. Dat was vorig jaar nog een tekort van 4,5 procent.