Cijferseizoen in volle gang voor beleggers

In Nederland geven onder meer winkelvastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield en olie- en gasconcern Shell een kijkje in de boeken. Bij deze bedrijven zal de aandacht vooral uitgaan naar de impact van respectievelijk de coronacrisis en de enorme prijsdalingen op de oliemarkt.

Ook telecombedrijf KPN, chipbedrijf Besi en bodemonderzoeker Fugro komen met cijfers over de afgelopen periode. Aan het Damrak wordt maandag op Koningsdag gewoon gehandeld. Daarentegen zijn veel Europese beurzen wel gesloten op vrijdag 1 mei, de internationale dag van de arbeid.

Bayer

Buiten Nederland is het cijferseizoen eveneens in volle gang. In Europa is het de beurt aan onder meer chemiereus Bayer, olieconcern BP, Deutsche Bank en Volkswagen. In de Verenigde Staten staan techreuzen als Google-moeder Alphabet, Amazon en Facebook in de schijnwerpers. Ook gaat de aandacht uit naar vliegtuigbouwers Airbus en Boeing.

De Federal Reserve komt woensdag met een nieuw rentebesluit. Een dag later is het de beurt aan de Europese Centrale Bank (ECB). Mogelijk kondigen de centrale banken dan weer extra steunmaatregelen aan om de economische pijn van de coronacrisis te verzachten. Ook zullen beleggers erg geïnteresseerd zijn in hoe de economie er volgens de Fed en de ECB voorstaat.

Wat betreft macro-economische cijfers ligt het zwaartepunt van de week op nieuwe cijfers over de economische groei, of krimp, in het eerste kwartaal. Zowel in de VS als in de eurozone staat er een eerste raming hierover op het programma. Andere cijfers, waarnaar op de financiële markten wordt uitgekeken, zijn de updates over de werkeloosheid in Duitsland en de Amerikaanse steunaanvragen. Miljoenen Amerikanen hebben zich de afgelopen weken al tot de overheid gewend voor een uitkering.