Trump trekt AEX van roze wolk af

De AEX-index eindigde 0,7% lager op 582,91, het laagste niveau sinds begin november. Bij de start klom de de beursgraadmeter nog boven de 590 punten. De AMX ging ook 0,7% achteruit naar 867,39 punten.

Elders in Europa kleurden de borden overwegend rood. De Duitse DAX kreeg er nog 0,2% bij. terwijl de CAC 40 1% verloor. De De Britse FTSE leverde zelfs 1,7% in. Britse banken werden collectief lager gezet door kredietbeoordelaar Moody’s. Dat ziet een „verlengde onzekerheid” vanwege de Brexit voor de Britse economie komende twee jaar.

In de late ochtendhandel werd het voorzichtige herstel van de koersen de kop ingedrukt nadat Trump tijdens zijn bezoek in Londen voor de NAVO-bijeenkomst, liet weten dat een eerste handelsdeal met China mogelijk zelfs pas na de Amerikaanse verkiezingen die in november 2020 plaatsvinden.

Volgens Stan Westerterp, vermogensbeheerder bij Bond Capital Partners, zullen beleggers met argusogen naar de handelsbesprekingen tussen Amerika en China blijven kijken. „Hoewel het bij Trump meestal bij dreigen blijft, worden de messen geslepen richting de deadline van 15 december waarop nieuwe Amerikaanse importheffingen op Chinese goederen zulen ingaan. Beleggers maken vanwege de onzekerheid een pas op de plaats nadat eerder nog recordstanden zijn aangetikt. Het sentiment kan echter ook zo weer omslaan als ze er op korte termijn toch nog uit gaan komen.”

Verder gaat deze week de aandacht uit naar het Amerikaanse banenrapport dat komende vrijdag verschijnt. „Er zijn wat speldeprikjes uitgedeeld met onder meer de verdere daling van de bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie”, benadrukt Westerterp. Aan de andere kant wijst hij er op dat het nog steeds goed gaat met de consument in de VS gelet op de verkooprecords tijdens Black Friday.

Galapagos gewild

Bij de Nederlandse hoofdfondsen belandden verzekeraar ASR en staalgigant ArcelorMittal inde achterhoede met verliezen van 3,7% respectievelijk 3,3%. Voor Aegon hadden beleggers 2,8% minder over.

IMCD behoorde ook bij de lange lijst met verliezers en daalde 0,6%. De chemicaliëndistributeur is door de Britse bank HSBC van de kooplijst gehaald.

ASML, die gisteren onderuit ging, liet 0,5% liggen. ING liet zich positief uit over de chipmachinefabrikant.

Biotechnologiebedrijf Galapagos pakte de koppositie met een winst van 3%.

Maaltijdenbezorgdienst Takeaway steeg 1%. Topman Jitse Groen stelt dat techinvesteerder Prosus (-0,1%) misleidende informatie verspreidt over zijn rivaliserende bod op het Britse Just Eat.

Randstad won 1%. De uitzendorganisatie meldde tijdens zijn beleggersdag dat de omzet zich in lijn met de voorgaande maanden ontwikkelt en dat een kostenbesparing van €120 miljoen in 2021 wordt beoogd.

Bij de middelgrote fondsen dikte Flow Traders 0,4% aan. De beursintermediar is dit jaar flink achtergebeleven bij de index.

Onderin noteerde bouwer BAM verloor 2,8%. PostNL viel 1,9% terug. Air France KLM gleed 2,1% weg.

Smallcap Sligro verloor 1,5%. Gisteren was de grootgrutter nog geliefd, na een koopadvies van ING.

Avantium won op de lokale markt 7,6%. Het bedrijf zit al een week stevig in de lift, dankzij het binnenhalen van een subsidie voor de bouw van een bioplasticfabriek.

