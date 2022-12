Premium Het beste van De Telegraaf

Column: geld lenen kost geld en leidt tot overwogen beslissingen

Door Jim Tehupuring Kopieer naar clipboard

Tehupuring: ’Wanneer geld lenen daadwerkelijk geld kost, levert het geldverstrekkers een passender vergoeding.’ Ⓒ Getty Images

’Let op: Geld lenen kost geld’, luidt de waarschuwingsslogan. Je moet rente betalen. En dat is logisch. Wie geld uitleent kan een tijd niet over zijn geld beschikken, heeft ondertussen last van inflatie en loopt bovendien risico op wanbetaling. In ruil voor die nadelen is er een voordeel: rente.