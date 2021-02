Inflatieangst zet techaandelen VS lager

Om acht uur Nederlandse tijd stond de Dow Jones-index 0,1% hoger. De Nasdaq-index verloor 0,9%. Verizon en Chevron wonnen 4,8% respectievelijk 2,3%. Apple zakte juist 2%, omdat Buffett zijn belang in de producent van iPhones heeft afgebouwd.

Op het nieuws dat de detailhandelsverkopen in januari met 5,3% zijn gestegen en de producentenprijzen ook hard omhoog zijn gegaan, belandde de 10-jaarsrente in de VS op 1,30%. Eerder op de dag was deze er juist weer onder gedoken. Een stijging van de inflatie en de rente is in eerste instantie schadelijk voor obligaties, maar kan aandelen ook pijn gaan doen. En dan vooral de fors in waarde gestegen technologiebedrijven. Hun toekomstige winsten moeten immers tegen hogere rentes verdisconteerd worden.

Autobouwer Tesla verloor 1,2%, terwijl internetgigant Amazon 1,4% steeg. Dat betekent dat topman Elon Musk verder achterop Amazon-topman Jeff Bezos raakte als rijkste persoon ter wereld.

Microstrategy (-2,2%) liet weten $900 miljoen te hebben opgehaald met de uitgifte van converteerbare obligaties. Deze opbrengst zal worden gebruikt om bitcoins te kopen. Eind vorig jaar kocht het softwarebedrijf al groot in.

Slack zakte 2%, nadat justitie in de VS aankondigde meer informatie te willen met betrekking tot de overname van de zakelijke berichtendienst door Salesforce.com. Die deal, goed voor zo'n $27,7 miljard, moet tegen de zomer zijn afgerond.