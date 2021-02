Wall Street houdt schade beperkt

De Dow Jones-index sloot 0,3% hoger. De Nasdaq-index verloor 0,6%.

Het nieuws dat de detailhandelsverkopen in januari met 5,3% zijn gestegen en de producentenprijzen ook hard omhoog zijn gegaan, deed de inflatieangst verder stijgen. Dit was kortstondig terug te zien in hogere rentes.

Een stijging van de inflatie en de rente is in eerste instantie schadelijk voor obligaties, maar kan aandelen ook pijn gaan doen. En dan vooral de fors in waarde gestegen technologiebedrijven. Hun toekomstige winsten moeten immers tegen hogere rentes verdisconteerd worden.

Beleggers kropen weer uit hun schulp nadat uit de notulen van de laatste beleidsvergadering bleek dat de Fed stevig zal blijven stimuleren.

Verizon en Chevron wonnen 5,2% respectievelijk 3% op het nieuws dat de befaamde belegger Warren Buffett in het telecom- en het oliebedrijf is gestapt. Apple zakte juist 1,8%, deels omdat Buffett zijn belang in de producent van iPhones heeft afgebouwd. Bovendien heeft de maker van het populaire computerspel Fortnite zijn ruzie met Apple naar Europa verplaatst. Epic Games heeft een officiële klacht tegen de iPhonemaker ingediend bij de Europese Commissie over een betalingssysteem.

Autobouwer Tesla won 0,2%, terwijl internetgigant Amazon 1,2% steeg. Dat betekent dat topman Elon Musk verder achterop Amazon-topman Jeff Bezos raakte als rijkste persoon ter wereld.

Microstrategy (-1,4%) liet weten $900 miljoen te hebben opgehaald met de uitgifte van converteerbare obligaties. Deze opbrengst zal worden gebruikt om bitcoins te kopen. Eind vorig jaar kocht het softwarebedrijf al groot in.

Slack zakte 1,9%, nadat justitie in de VS aankondigde meer informatie te willen met betrekking tot de overname van de zakelijke berichtendienst door Salesforce.com. Die deal, goed voor zo'n $27,7 miljard, moet tegen de zomer zijn afgerond.