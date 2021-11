Top 10 best gelezen op DFT: energie en huizen

Door Pieter van Erven Dorens

Bij de huidige energieprijzen moeten veel mensen hopen dat een koude winter uitblijft. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Het is wel duidelijk waar veel Nederlanders zich zorgen over maken, als je afgaat op de best gelezen artikelen van DFT. In de top 10 staan vier berichten waarin de hoge energieprijs centraal staan. Ook huizenberichten trokken veel lezers.