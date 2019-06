'Wall Street begint nieuwe week licht hoger'

New York - De aandelenbeurzen in New York staan maandag naar verwachting voor een hogere opening. De financiële markten zijn in afwachting van de op handen zijnde bijeenkomst tussen de Chinese president Xi Jinping en zijn Amerikaanse collega Donald Trump tijdens de G20-top in Japan later deze week. Verder blijven de oplopende spanningen tussen de VS en Iran boven de markt hangen. Ook haalde Trump weer eens uit naar het Fed-beleid.