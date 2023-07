Dringen om deelname in Eindhovense chipmaker: tech en overheid goed voor €100 miljoen

Dat bedrijf maakt fotonische chips die, anders dan de traditionele chips, informatie overdragen via fotonen. Dat maakt de chips energiezuiniger en sneller. Nederland hoopt een toonaangevende speler te worden binnen deze snelgroeiende industrie.

Onder de bedrijven vallen onder meer chipmachinefabrikant ASML, chipproducent NXP en industrieconcern VDL Groep. In een gezamenlijke verklaring stellen de bedrijven, net als Smart Photonics gevestigd in de regio Brainport Eindhoven, dat zij met de financiële steun willen bijdragen „aan het versterken van Brainport en het bredere Nederlandse en Europese fotonica ecosysteem.”

Overheid

60 miljoen euro aan steun komt van de Nederlandse overheid. Dat geld is afkomstig uit het Nationaal Groeifonds PhotoDelta. De overige 40 miljoen euro wordt, naast de bedrijven, verstrekt door onder meer ING en Deep Tech Fund, onderdeel van Invest-NL. Dat laatste is een door de Nederlandse regering opgericht investeringsfonds voor investeringen in bedrijven die Nederland duurzamer of innovatiever maken.

„Wij geloven in Nederland als toonaangevende internationale hub voor de ontwikkeling van de snelgroeiende geïntegreerde fotonica-industrie”, laat demissionair minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) in een reactie weten. „Voor de welvaart en economische groei van de toekomst en om ons concurrentievermogen te behouden, is het noodzakelijk dat we innovatieve sleuteltechnologieën, zoals geïntegreerde fotonica, binnen de Europese Unie ontwikkelen.”

Het kabinet investeerde drie jaar geleden ook al 20 miljoen euro in de vorm van een lening in Smart Photonics. Daarmee moest voorkomen worden dat het bedrijf uit Nederland zou vertrekken. Vanuit het buitenland was destijds veel interesse om geld in het bedrijf te stoppen.