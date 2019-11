NN IP krijgt zeggenschap over Venn Hypotheken

Met deze acquisitie verbreedt NN IP de mogelijkheden voor institutionele beleggers om naast het NN Dutch Residential Mortgage Fund te investeren in Nederlandse hypotheken.

Venn Hypotheken is opgericht door Venn, een vermogensbeheerder, gespecialiseerd in vastgoedfinanciering. Venn heeft tot op heden meer dan 1 miljard euro geïnvesteerd in hypotheken die door Venn Hypotheken zijn verstrekt.