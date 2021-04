DFT-seminar: meedoen met platform voor huisdieren?

Volg dan op donderdag 22 april het gratis seminar gepresenteerd door DFT-columnist Janneke Willemse, waarbij de focus ligt op NPRM, een onderneming actief op de markt van dierverzorging in Nederland.

Topvrouw Pascale Fuchs geeft uitleg hoe NPRM is ontstaan en wat de strategie is van het bedrijf dat met de eerdere deelneming in organisatiebureau Vitaux stappen heeft gezet om huisdiereneigenaren een platform te bieden. Eerder dit jaar heeft NPRM nog een gang gemaakt naar Nxchange om zo verdere groei te financieren.

Tijdens het seminar komt ook aan de orde hoe u als belegger mee kunt doen met certificaten van aandelen en wat de risico daarvan zijn? Geert Schaaij van Beursgenoten zal eveneens zijn licht daarover laten schijnen.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om live via de chat vragen te stellen aan de sprekers in de studio. U kunt gratis deelnemen aan het seminar van donderdag 22 april dat zal duren van 20.00 uur tot 21.00 uur. Klik hier om in te schrijven.