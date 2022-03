Reispodcast Vliegen in oorlogstijd leidt tot complexe en emotionele puzzel

Omvliegen naar Azië als gevolg van de oorlog in Oekraïne leidt niet alleen tot duurdere ticketprijzen, maar ook tot talloze dilemma’s. Vliegend personeel is uren langer onderweg en langs een minder gunstige route langs Afghanistan en de Himalaya. Wat betekent dit als je in de cockpit kruipt? “We hebben te maken met lastige afwegingen en leidt tot uitdagingen in de roosters, vluchtplannen en doorverbindingen omdat we langer onderweg zijn”, zegt vice-president Ruud Stegers van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers over het werk van piloten en stewardessen in oorlogstijd.