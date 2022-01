’Inflatie kost spaarders €9 miljard’

Geld.nl keek verder naar cijfers van De Nederlandsche Bank wat betreft de hoeveelheid spaargeld van Nederlanders. „We hadden met z’n allen voor ongeveer €340 miljard op vrij opneembare spaarrekeningen staan”, zegt spaarexpert Amanda Bulthuis van Geld.nl in een toelichting.

Daarop kregen Nederlanders volgens haar gemiddeld 0,05% rente, wat neerkomt op een totaal van €170 miljoen. „Door de inflatie van 2,7% werd het spaargeld echter ook €9,18 miljard minder waard”, aldus Bulthuis. „Als je de rente en de inflatie tegen elkaar wegstreept, blijft er een waardevermindering van €9 miljard over.”

Energie fors duurder

Vooral de prijsontwikkeling van energie droeg vorig jaar bij aan de hogere inflatie. Een jaar eerder was de prijsstijging 1,3%. Zo was elektriciteit in 2021 gemiddeld meer dan 22% duurder dan een jaar eerder.

In december vorig jaar liep de inflatie op naar 5,7% op jaarbasis. Dat is het hoogste niveau in bijna veertig jaar. Volgens het CBS was de gas- en elektriciteitsrekening in de laatste maand van 2021 bijna 75% hoger dan een jaar eerder.