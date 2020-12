Alibaba keldert op beurs in Hongkong

Beleggers deden het verder rustig aan. Veel financiële markten in de Aziatische regio zijn vrijdag gesloten vanwege Kerstmis. In Australië en Hongkong wordt donderdag een halve dag gehandeld en blijven de markten vrijdag dicht. Ook in Zuid-Korea is de beurs vrijdag gesloten. In Tokio en Shanghai wordt tijdens Kerstmis wel gehandeld.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot 0,5 procent hoger op 26.668,35 punten. De Japanse techinvesteerder SoftBank, die een groot belang heeft in Alibaba, verloor bijna 2 procent. Aeon dikte ruim 3 procent aan en bereikte een recordniveau. Het Japanse detailhandelsbedrijf verhoogde zijn winstverwachting voor het boekjaar dat loopt tot februari dankzij het aantrekkende consumentenvertrouwen in het land.

In Shanghai noteerde de hoofdindex tussentijds 0,7 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong klom 0,2 procent. Alibaba kelderde 8 procent na de berichten over een onderzoek naar monopolistisch gedrag van het bedrijf. Volgens Chinese staatsmedia zullen ook de financiële autoriteiten gesprekken aangaan met Ant Group, de dochteronderneming van Alibaba. Peking hield de beursgang van Ant Group vorige maand tegen. In Sydney sloot de All Ordinaries 0,3 procent in de plus. De Kospi in Seoul was een positieve uitschieter met een winst van 1,5 procent.