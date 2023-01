Premium Het beste van De Telegraaf

Forse toename mensen met zorgtoeslag, maar: ’10% loopt ’m mis’

Zo’n 10% van de mensen die recht hebben op zorgtoeslag, vraagt deze niet aan Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Het aantal mensen dat zorgtoeslag ontvangt is flink toegenomen. Op 1 januari 2023 ontvingen bijna 140.000 meer mensen zorgtoeslag dan op de eerste dag van 2022, zo blijkt uit cijfers van het ministerie van Financiën. De toename heeft waarschijnlijk te maken met de tijdelijke verhoging van de zorgtoeslag. Hierdoor krijgen mensen meer toeslag en komen ook meer mensen in aanmerking voor een of meerdere toeslagen.