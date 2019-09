ABN investeert in data-techbedrijf Trifacta

Met de technologie van Trifacta krijgen bedrijven toegang tot een op alle grote cloud-aanbieders aangesloten platform, waar ze hun data en de aanvoer ervan kunnen controleren en de data kunnen voorbewerken.

De investering in Trifacta is de negende investering van het ABN AMRO Digital Impact Fund. Het fonds is 50 miljoen euro groot en heeft belangen in Thetaray, Tealium, Tink, BehavioSec, solarisBank, Ockto en Crosslend. Eerder werd ook geïnvesteerd in Cloud Lending Solutions. Daar stapte ABN AMRO in 2018 uit.