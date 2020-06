Wijn via een naald door de kurk

De Europese/Afrikaanse landenvoorzitter Maarten Dekker wil maar zeggen dat hij het bedrijf Coravin, dat flessen wijn opent via een naald door de kurk via edel argongas voor slechts een slok of een glas zonder de kwaliteit aan te tasten, op deze twee continenten van de grond af aan heeft opgebouwd.

Twintig jaar geleden werd het revolutionaire technologische wijnbedrijf in Burlington Massachusetts opgericht door Greg Lambrecht en Josh Makower. Sinds de oprichting zijn volgens berekeningen van het bedrijf meer dan 100 miljoen glazen wijn via een naald gevuld. Het gaat hierbij niet alleen om dure wijnen zoals Le Pin, Petrus of Romanée-Conti voor individuele personen, maar ook wijnen per glas in een bar of restaurant.

Dinsdag werd het vijfjarig jubileum van Coravin op de Nederlandse markt en de lancering van de nieuwste modellen gevierd in het eerste no-table restaurant 212 (*) in Amsterdam van sterrenchefs Richard van Oostenbrugge en Thomas Groot. „We gaan uitbreiden met de benedenverdieping. We krijgen een nieuwe keuken, wijnkelder en private dining voor acht personen”, zei Van Oostenbrugge. Het restaurant is nu zeven dagen in de week voor lunch en diner open, terwijl dat voor de coronacrisis vijf dagen was.

Een select gezelschap, onder wie een van de drie Nederlandse Masters of Wine, Cees van Casteren, dronk de meest exclusieve wijnen met prachtige bijpassende sterrengerechten zoals snoek gebakken op pitten en zaden, zeebaars met ansjovis (geen zout), en Holsteiner runderlende.

Van Casteren vertelde dat hij aanvankelijk sceptisch was over Coravin, „maar ik ben helemaal om. Ik ben nu een wandelende reclamezuil”, lachte hij. Net als anderen merkte hij op dat door de coronacrisis het publiek meer bewust is welke prijzen er worden gehanteerd in de horeca. „Als je iets te eten krijgt wat je zelf ook kunt maken en daarvoor 250 euro moet betalen, vraag je je af waarom. In een sterrenrestaurant zoals 212 maakt het niet zoveel uit, want die kwaliteit kan ik nooit halen, maar in een gemiddeld restaurant zal men moeten opletten. Ook beleving speelt een belangrijke rol.”

Topsommelier Daphne Oudshoorn wilde als extraatje zelfs een mooie desertwijn Vin de Constance 2014 uit Zuid-Afrika aanbieden, maar helaas struikelde ze. Gelukkig bleef er voor onze tafel nog net een slok over van dit vocht dat de lievelingswijn was van Napoleon en de Russische tsaren.