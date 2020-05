Auto-industrie start in laagste versnelling

De Europese autofabrikanten starten komende weken weer langzaam op. Bijna driekwart van de autoproductie lag afgelopen periode tijdens de lockdown stil. Het opstarten wordt nog een hele klus en het kan nog weken duren voordat er een normale hoeveelheid auto’s van de band rolt, omdat bedrijven over de hele wereld enorm afhankelijk zijn van elkaar. „We moeten eerst zelfs nog zien of de toelevering van onderdelen wel in orde is en daarna kunnen we rustig proefdraaien.”