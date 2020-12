Dow klimt weer dicht naar 30.000 punten; Tesla scherpt record aan

De Dow-Jonesindex eindige 0,3% procent hoger op 29.970 punten. De breed samengestelde S&P 500 daalde 0,1% naar 3667 punten en techbeurs Nasdaq werd 0,2 procent hoger gezet, tot 12.377 punten.

De olieprijs in de VS liep op tot boven de $45 per vat nadat oliekartel OPEC aangaf om vanaf januari de olieproductie beperkter te gaan verhogen dan vooraf werd verwacht.

De Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi en de Democratische leider in de Senaat Chuck Schumer hebben opgeroepen om de gesprekken over extra coronasteun te hervatten. Ook voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve pleitte in het Congres opnieuw voor extra steunmaatregelen.

Het aantal uitkeringsaanvragen kwam vorige week uit op 712.000 tegen een herziene 787.000 een week eerder. Het is voor het eerst in drie weken dat een daling is te zien.

Bioscoopketens AMC en Cinemark leverden 16 en haast 22 procent in. Filmstudio Warner maakte bekend alle films die het komend jaar uitbrengt in de bioscoop tegelijkertijd naar streamingdienst HBO Max brengt.

Luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines (plus 0,8 procent) waarschuwde dat duizenden banen op de tocht staan. Tot 12 procent van het personeel moet voor zijn baan vrezen.

Farmaceut Pfizer en biotechnoloog BioNTech hebben volgens The Wall Street Journal hun plannen voor het aantal coronavaccins dat ze dit jaar nog kunnen leveren flink moeten bijstellen. Door problemen bij de levering van grondstoffen zouden ze geen 100 miljoen, maar 50 miljoen doses kunnen leveren voor het einde van het jaar. Pfizer verloor 1,7 procent, BioNTech 2 procent.

Industrieel concern 3M, onder meer bekend van Post-it notitieblokjes, kondigde aan 2900 banen te gaan schrappen om zo kosten te besparen vanwege de coronacrisis. Dat komt neer op ongeveer 3 procent van het wereldwijde personeelsbestand aan het einde van vorig jaar. Het aandeel steeg een fractie.

Maker van elektrische auto's Tesla steeg 4,3 procent naar een piek van $593 na een adviesverhoging door zakenbank Goldman Sachs. Later deze maand wordt het aandeel Tesla opgenomen in de S&P 500.