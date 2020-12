Tesla wint op vlak Wall Street

Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York hebben donderdag in de eerste handelsminuten kleine plussen neergezet. Beleggers op Wall Street volgen de ontwikkelingen in Washington rond een nieuw steunpakket voor de Amerikaanse economie en verwerken cijfers over de wekelijkse uitkeringsaanvragen in de Verenigde Staten. Tesla doet het opnieuw goed.