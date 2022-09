Reacties op Troonrede: ’Toenemende onrust en onvrede onder middeninkomens’

„Voor veel van hen begint de rek eruit te raken. Wil er voor deze groepen perspectief blijven, dan moet het roer om in Den Haag”, vindt de vakbond. Volgens de VCP moeten de lonen ’zeker de inflatie volgen’. „De oproep vanuit het kabinet aan werkgevers om de lonen verhogen is welkom, maar klinkt ook gratuit als tegelijkertijd vanuit de overheid weinig gedaan wordt”, stelt de vakbond. Voorzitter Nic van Holstein wijst erop dat de lasten op arbeid buitenproportioneel hoog zijn in Nederland, terwijl de economie er niet slecht voor staat. „De politiek kiest er telkens voor om huishoudens, en specifiek middeninkomens, met deze hoge lasten op te zadelen. Het is ook de overheid die kan helpen werken weer lonend te maken en meer zekerheid te bieden voor de uitgaven van huishoudens.”

Reinier Castelein, voorzitter van vakbond De Unie, noemt het beloofde koopkrachtherstel met name voor midden- en hogere inkomens ’uiterst twijfelachtig’. „Nog niet alles is uitgewerkt en doorgerekend dus de komende weken wordt pas duidelijk wat het effect op de koopkracht gaat zijn”, zegt hij. De rekening van het koopkrachtherstel komt volgens Castelein te liggen bij de mensen met iets hogere inkomens en wat spaargeld. „Terwijl het juist die inkomens zijn die nu de economie stutten door hun geld uit te geven en de staatskas ruimschoots te vullen met accijns, btw en de hogere belastingen die ze al betalen.” De inkomens in de achterban van De Unie zijn van oudsher anderhalf tot twee keer modaal.

FNV vindt dat de structurele problemen in Nederland niet worden aangepakt. Volgens de grootste vakbond van het land ’plakt het kabinet een historisch pakket aan pleisters’. „Eindelijk, maar rijkelijk laat, lijkt het kabinet te beseffen dat veel mensen nu kopje onder dreigen te gaan”, zegt FNV-voorzitter Tuur Elzinga. „Er wordt niks gedaan om de fundamentele oorzaken van de scheefgroei in de samenleving aan te pakken. Economisch groeit Nederland, het geld moet alleen eerlijker worden verdeeld.”

Senioren tevreden

De ouderenclubs zijn tevreden met het ’uitgebreide pakket aan koopkrachtmaatregelen’. Gepensioneerden gaan er komend jaar in verhouding meer op vooruit dan werkenden omdat de AOW fors stijgt. De Seniorencoalitie van KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, Anbo en NOOM vragen wel aandacht voor de uitvoering van de gerichte koopkrachtmaatregelen zodat het geld ook daadwerkelijk terechtkomt bij de meest kwetsbare groepen. „Telkens bleek het in de praktijk voor mensen erg lastig om zulke tegemoetkomingen ook echt te krijgen”, aldus de ouderenclubs.

Schraal verhaal

„Voor ondernemers is de miljoenennota vandaag een schraal verhaal”, vindt INretail. Volgens de winkeliersvereniging ontbreekt het aan compensatie voor de forse loonkostenstijging waar de sector mee te maken krijgt vanwege de ’enorme stijging’ van het wettelijk minimumloon vanaf januari. De winkeliers willen daarvoor worden gecompenseerd. „Ook de effecten van de hoge energielasten en fors gestegen huur- en inkoopkosten hakken er in bij ondernemers en vanaf oktober start bovendien de terugbetaling van de in coronatijd opgebouwde belastingschuld”, somt INretail op. „We maken ons op voor een guur najaar”, concludeert algemeen directeur Jan Meerman.

De branchevereniging van de chemische industrie VNCI maakt zich door de energiecrisis zorgen over de concurrentiepositie van zijn leden en wil concrete maatregelen. „We roepen de overheid op om snel de ruimte te benutten die het Europese crisissteunkader biedt, zodat bedrijven op korte termijn kunnen overleven”, stelt VNCI in een reactie op de Miljoenennota. „Denk aan gunstige leningsvoorwaarden of gedeeltelijke compensatie van de hoge energiekosten, die nu ook in andere Europese landen worden toegepast. En ondersteun daarnaast bedrijven met hun investeringen in verduurzaming, bijvoorbeeld door te zorgen dat infrastructuur op tijd op orde is.”