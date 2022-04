46 KLM-vluchten geschrapt vanwege drukte

De maatschappij kijkt daarbij nog naar het schrappen van nog meer vluchten na het verzoek van Schiphol om de druk dit weekend van de ketel te halen. De luchthaven heeft de personeelssterkte bij de bagagecontrole niet op orde, en piept en kraakt het bij de afhandelaars. Er is niet voldoende personeel aangetrokken om de piek van de meivakantie op te vangen.

Vorige week zaterdag haalde KLM ook al vijftig vluchten preventief uit de dienstregeling, omdat er in de meivakantie onderhoud aan de Buitenveldertbaan is gepland. Gecombineerd met de oostenwind betekende dat vorig weekend dat er slechts één start- en landingsbaan beschikbaar was. Daardoor moest KLM al terugschalen. De komende week is dat ook geval.

Aan alle luchtvaartmaatschappijen is door Schiphol gevraagd om af te zien van nieuwe boekingen in de komende week. en om vluchten uit het schema te halen. De vakantievliegers en EasyJet peinzen daar niet over, omdat de vakantie van tienduizenden Nederlanders dan verpest wordt of zelfs niet doorgaat. KLM heeft een dagelijke dienstregeling, en kan passagiers eventueel nog een dag later op de plaats van bestemming brengen. De vakantievliegers hebben deze flexibiliteit veel minder.

Uit data van EU-claim blijkt dat KLM tot het middaguur 46 vluchten heeft geannuleerd. Het gaat volgens hen echter om het schrappen van vluchten die vooral overstappers aanvoeren, die op Schiphol naar elders vliegen. „Het annuleren van deze vluchten leidt nauwelijks tot verlichting bij de bagage- of paspoortcontrole voor reizigers omdat op deze vluchten veel minder instappers vanaf Schiphol zitten. KLM annuleert nauwelijks vakantievluchten”, zegt Hendrik Noorderhaven van EU-Claim. De annuleringen van KLM lossen volgens hem weinig op. „Het is positief dat de Nederlandse vakantieganger wordt ontzien, maar de wachtrijen worden er niet minder door.”

De marechaussee zit naar eigen zeggen goed in de bezetting komend weekend op Schiphol. „Het wordt druk qua passagiersaantallen, maar qua bezetting zitten wij goed", zegt een woordvoerder van de marechaussee.

Voor KLM is de afschaling een enorme schadepost, omdat er minder inkomsten in het laatje komen, terwijl het bedrijf nog steeds technisch failliet is. Vakantievliegers bereiden een schadeclaim voor richting de luchthaven vanwege alle geleden schade van de verpeste meivakantie.