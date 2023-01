Slordige administratie: privéritjes met zakelijke auto pakken duur uit

De automobilist kreeg in juni 2019 van de fiscus het verzoek om zijn rittenregistratie over 2017 te overleggen. Voor een auto van de zaak hoef je geen bedrag bij je salaris op te tellen, als je ’overtuigend’ kunt aantonen dat je in het betreffende jaar minder dan 500 kilometer voor privédoeleinden hebt gereden. Op de automobilist rust in zo’n geval ’een verzwaarde bewijslast’, aldus de rechtbank.

Zo moet de zakelijke rijder bij privéritten de begin- en eindstand van de kilometerteller noteren, plus het begin- en eindadres. De fiscus vond in dit geval de overgelegde administratie niet overtuigend, en legde daarom een naheffing van €5321 plus een boete van €531 op.

Adressen

Ook de rechtbank vond dat de automobilist te slordig was geweest, „nu onder meer de adressen van de bestemmingen en de vertrekpunten ontbreken”. Ook had de man afwijkingen van de gebruikelijke ritten niet genoteerd, terwijl hij voor veel voorkomende ritten vaste afstanden had opgegeven.

De man wist niet dat hij zo nauwkeurig moest zijn bij het bijhouden van de rittenregistratie, luidde zijn verweer bij de rechtbank. Die vond dat voor zijn eigen risico. „Eiser wilde immers gebruik maken van een belastingvoordeel en dan had het ook op zijn weg gelegen om zich te verdiepen in de voorwaarden, zoals het moeten bijhouden van een nauwkeurige rittenadministratie.”

De man wierp nog tegen dat hij thuis ook andere vervoermiddelen had, dus niet was aangewezen op de zakelijke auto, maar ook dat hielp hem niet. De rechtbank liet de naheffing en boete in stand.