Dow raakt met zware averij maandwinst kwijt

De Dow-Jonesindex noteerde na ruim drie uur handel 3 procent lager op 27.567 punten. Daarmee is de opgebouwde winst in oktober geheel van het koersbord verdwenen. De breed samengestelde S&P 500 zakte 2,1 procent tot 3390 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq daalde 1,8 procent tot 11.345 punten. Overigens gaan de markten op Wall Street deze week een uur eerder open en dicht dan normaal vanwege het ingaan van de wintertijd in Europa. Volgend weekeinde gaat ook in de Verenigde Staten de wintertijd in.

De economisch topadviseur van het Witte Huis, Larry Kudlow, zei dat de gesprekken tussen de Republikeinen en Democraten in het Congres over een nieuw steunpakket trager verlopen, maar dat ze nog steeds doorgaan. Er zijn volgens Kudlow meer compromissen nodig om tot een akkoord te komen.

Speelgoedfabrikant Hasbro maakte kwartaalcijfers bekend die niet goed vielen, want het aandeel verloor 7 procent. Branchegenoot Mattel leverde 2,6 procent in.

Boeing zat ook in zwaar weer met een aderlating van 4%. China heeft gedreigd om onder meer de defensietak van het luchtvaartconcern sancties op te gaan leggen vanwege de Amerikaanse wapenverkopen aan Taiwan.

Creditcardmaatschappij Americain Express kreeg het ook zwaar te verduren met een koerstik van 4,9%.

De grote techjongens waren ook in mineur na de domper bij het Duitse IT-bedrijf SAP. Intel moest na de dreun van vrijdag nog eens 3% prijsgeven.

Geruchten dat autofabrikanten Fiat Chrysler en PSA toestemming krijgen van Brussel om te fuseren, leken daarentegen voor weinig reuring te zorgen bij beleggers. Het aandeel Fiat Chrysler bewoog nauwelijks in New York, eerder op de dag was er ook al weinig beweging te zien in de koers van PSA in Parijs. Peugeot-moeder PSA zou bereid zijn om productiecapaciteit van bestelwagens over te hevelen naar het Japanse Toyota.