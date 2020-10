Wall Street kleurt rood bij weekstart

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag lager begonnen aan een beursweek met zeer veel bedrijfsresultaten. Beleggers op Wall Street blijven nog steeds de politieke ontwikkelingen in Washington rond een nieuw coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie volgen, net als het almaar verder stijgende aantal coronabesmettingen in de wereld.